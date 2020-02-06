تامر عاشور يحيي 3 حفلات خلال شهر شباط الجاري

القاهرة - لايف استايل
يعيش الفنان تامر عاشور، حالة من النشاط الفني، حيث يحي ثلاث حفلات خلال الشهر الجاري. يحيي تامر عاشور الحفل الاول يوم 7 فبراير في الإسكندرية، بينما يحيي الحفل الثاني يوم 14 من الشهر ذاته في كايرو فيستيفال أما الحفل الثالث يوم 15 في طنطا.
ومن المقرر أن يقدم تامر عاشور أبرز الأغاني الخاصة به التي لاقت إعجاب جمهوره، من بينها أغنية قولوله سماح، التي حققت نجاح كبير جدًا فور طرحها.
في نفس السياق يعمل تامر عاشور، على أغاني ألبومه المقبل تمهيدًا لطرحه في الأسواق.
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