مهرجان القاهرة السينمائي ينعي الفنانة نادية لطفي

نعت الصفحة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي، الفنانة الراحلة نادية لطفي التي تركت عالمنا الثلاثاء عن عمر ناهز 83 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ونُشر على الصفحة الرسمية للمهرجان عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورتين للفنانة وعُلق عليهما: “وداعًا نادية لطفي، النجمة الساحرة، المثقفة والمناضلة،

والرمز الذي اختاره المهرجان لتزيين البوستر الرسمي للدورة 36.. ستظلين دومًا في قلوبنا.. نادية لطفي.. 3 يناير 1937 – 4 فبراير 2020”.

ورحلت ظهر اليوم نادية لطفي من مستشفى المعادي العسكري، وكانت منذ الجمعة الماضية قد حُجبت عنها الزيارة بسبب تدهور حالتها الصحية.

وصرحت مصادر مقربة من أسرة الفنانة الراحلة لـ “القاهرة 24″، أن الجنازة ستكون ظهر غد الأربعاء، والعزاء يوم الخميس القادم بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

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وصرح الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لـ “القاهرة 24″، عن خبر وفاة النجمة الكبيرة، التي رحلت ظهر اليوم تاركة لنفسها مكانًا مستمرًا في قلب الجماهير.

وكشف الفنان عزوز عادل في تصريحاته لـ “القاهرة 24″، سبب تأخير دفن جثمان الفنانة الكبيرة نادية لطفي، كان من أجل أن يُنشر الخبر بين باقِ أصدقائها في الوسط الفني وخارجه، ومن أجل الاستعداد لمراسم دفن تليق بمكانة الفنانة الكبيرة نادية لطفي.

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