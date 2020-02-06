تعرف على كلمات "ما غيرتش" من ألبوم رامي جمال قبل صدوره

خلال أيام ستطرح شركة "نجوم ريكوردز" ألبوم "أنا لوحدي" للفنان رامي جمال. وكشف الشاعر الغنائي تامر حسين أنه مشارك في الألبوم بأغنيتين هما "ما غيرتش" و"عيونك خطر".

ونشر تامر حسين كلمات من أغنية "ماغيرتش" عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك : "ماغيرتش وأنت بتقولى بقالك بعد منى حبيب وعمرى ما غيرت على حاجه ما بملُكهاش بأعاملك عادى دلوقتى مُعاملة أى حد غريب ???? ولو توصلنى أخبارك ما بسمعهاش".

يُعد "أنا لوحدي" هو التعاون الرابع الذي يجمع بين رامي جمال و"نجوم ريكوردز"، بعد أن قدما من قبل: ألبومات "فترة مش سهلة"، و"مالناش إلا بعض"، و"ليالينا".

وتعاون رامى جمال في ألبومه الجديد "أنا لوحدى" مع الشعراء تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وشادي نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة.

فيما تعاون مع المحلنين مدين، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، وشارك رامي جمال في الألبوم كملحن حيث قدم 9 أغنيات من ألحانه.

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وتعاون مع الموزعين الموسيقين توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوي، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربى، ووسام عبد المنعم، وكريم عبد الوهاب.

يذكر أن آخر ألبومات رامى جمال، بعنوان "ليالينا"، الذى ضم 17 أغنية، وكان من ضمن أغنياته: "بحاول أنساكي" و"راح لحاله" و"مفيش منها" و"هخونك" و"النظرة الأولى" و"فوق"، وما اتكلمناش"، و"لولا"، و"مش كفاية"، و"جربت أنساك"، و"ليالينا"، و"من كتير"، و"أنساها ليه"، وتعيشي ليا"، و"ماتظلمنيش"، و"دي العيون".

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