رانيا يوسف ضيفة “أسرار النجوم” مع إنجي علي الخميس المقبل

تحل النجمة رانيا يوسف، ضيفة على برنامج “أسرار النجوم”، والذي تقدمه الإعلامية إنجي علي، على محطة راديو نجوم “FM”، في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الخميس المقبل.

ومن المقرر أن تتحدث رانيا عن بداية مشوارها الفني، بإلاضافة إلى الكشف عن كواليس نجاح مسلسلها الجديد “الآنسة فرح”، والذي انتهى عرض الجزء الأول منه منذ أيام قليلة، فضلا عن فيلم “دماغ شيطان”، الذي طرح بالسينمات ضمن أفلام موسم إجازة نصف العام.

وشوقت الإعلامية إنجي علي جمهورها حول ضيف الحلقة القادمة، من خلال نشر صورة مشوشة لرانيا يوسف، تسأل الجمهور من خلالها من هى ضيفة الحلقة، عبر حسابها

بـ”انستجرام”، حيث كتبت:”فنانة جميلة تمكنت من خلال دورها بمسلسل (عائلة الحاج متولي) أن تضع قدمها على سلم النجومية، وقدمت بعدها العديد من الأعمال المتميزة زي (فيلم واحد صحيح ومسلسل خطوط حمراء والسبع وصايا وأفراح القبة والآنسة فرح، تفتكر مين هتكون ضيفة إنجي علي الخميس اللي جاي في برنامج أسرار النجوم”.

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