تعليق محمد الشرنوبي على قرار غرفة صناعة السينما "باحتكار" سارة الطباخ لأعماله

قال الفنان محمد الشرنوبي، إنه متمسك بالاستمرار في الدفاع عن حقه المشروع في التمثيل والغناء، وذلك في أول رد من الفنان الشاب على حكم لجنة التحقيق المشكلة من قبل مجلس غرفة صناعة السينما، والتي قضت بأن سارة الطباخ وكيل حصري للشرنوبي ولا يحق له العمل إلا من خلالها.

وأكد حسام لطفي المستشار القانوني للفنان محمد الشرنوبي، أن دعواه بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية بمنعه من الغناء، وهو قرار معدوم موقع من وكيل مجلس النقابة ولم يعرض على مجلس النقابة بالمخالفة للقانون – متداولة حاليا أمام مجلس الدولة .

وأوضح محامي الشرنوبي، أن دعواه أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بفسخ عقده مع شركة إيرث برودكشن جددت من الشطب، ومحدد لنظرها جلسة 8 من فبراير سنة 2020، لثبوت إخلال الشركة بالتزاماتها قبله بمستندات رسمية.

فيما يخص قرار غرفة صناعة السينما، أوضح قائلا: “قرار غرفة صناعة السينما الذي تداوله الإعلام فلم يتسلم نسخة منه بعد وسيتظلم منه فور تسلم نسخته ويرفق بتظلمه مستندات جديدة تؤيد سلامة موقفه” .

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ومن جانبة أكد الشرنوبي، ثقته بأن القضاء سينصفه لأن الحق معه في حبس أدائه الفني من خلال شركة إيرث برودكشن، لعدم التزامها بالعقد المبرم معه فيما يتعلق بالوفاء بالتزاماتها المالية، حيث نفذ لصالحها أكثر من ثلاثين عملا فنيا، ما بين أغانٍ وحفلات وبرامج دون أن يقبض مستحقاته العقدية منذ تسعة أشهر ، وسيتقدم الفنان بعد تسلم القرار بتظلم إلى غرفة صناعة السينما مدعما بمستندات جديدة تدين شركة إيرث برودكشن.

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