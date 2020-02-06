تعرف على نصيحة عمرو وهبة للمقبلين على الزواج

القاهرة - لايف استايل
رجّح الفنان عمرو وهبة أن يكون ارتفاع معدلات الزيجات المتعثرة بين صفوف الشاب عائد إلى مفهوم الشباب الآن عن الزواج، الذي كثيرا ما يتطابق مع فكرتهم عن مرحلة الخطوبة، الخالية تقريبا من المسؤوليات.
وخلال استضافته لبرنامج It’s Showtime في منزله، قال عمرو وهبة إن الأهل أصبحوا يساعدون بقدر كبير في إتمام الزواج، لكن ما يأتي بسهولة يذهب بسهولة، كما أن الكثير من الشباب يستمرون لظروف عديدة في الاعتماد على ذويهم ماديا حتى بعد الزواج.
وأضاف عمرو وهبة أن الشباب في الخارج يعملون منذ المرحلة الثانوية، وليس بعد الجامعية، أو بعد الزواج بمساعدة الأهل، كما هي الحال مع معظم الشباب في مصر.
ونصح عمرو وهبة أي شاب أو شابة بالتأكد قبل الإقدام على خطوة الزواج من قدرته أو قدرتها على تحمل مسؤولية الزواج والبيت.
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