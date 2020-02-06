شكرا لقرائتكم خبر عن مايكل دوجلاس يعلن وفاة أبيه كيرك دوجلاس عن 103 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الممثل الأمريكي مايكل دوجلاس ، لمجلة بيبول ، إن أباه كيرك دوجلاس توفي عن 103 أعوام.وقال مايكل دوجلاس ، في تصريح حصري لمجلة بيبول ، أمس الأربعاء "ببالغ الحزن والأسى أعلن وأخوتي عن رحيل كيرك دوجلاس عنا اليوم عن عمر 103 أعوام".

وأضاف دوجلاس "كان أسطورة لدى العالم، فنان من عصر السينما الذهبي استمتع بسنواته الذهبية، إنسان سيظل التزامه بالعدل والقضايا التي يؤمن بها مصدر إلهام لنا جميعا".

وفى ديسمبر الماضى، أحتفل النجم الأمريكي مايكل دوجلاس بعيد ميلاد والده الممثل الكبير كيرك دوجلاس، الذى يبلغ 103 عام .

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ونشر مايكل دوجلاس، صورة تجمعه بوالده، عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، قائلا "عيد ميلاد سعيد يا ابي! أنت أسطورة حية وأسرتك بأكملها ترسل لك كل الحب".