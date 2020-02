شكرا لقرائتكم خبر عن Kaos مسلسل جديد عن الأساطير اليونانية.. اعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نيتفلكس عن عملها على مسلسل جديد، سيطرح تحت اسم Kaos، وهو سلسلة جديدة ستستند إلى الأساطير اليونانية من تأليف تشارلي كوفيل، مؤلفة سلسلة The End of the F *** ing World، وفقًا لـ موقع "Vulture"، ولم تكشف السلسلة عن أي معلومات جديدة حول السلسلة الجديدة، ولا موعد طرحها على الشبكة.

وصفت شبكة نيتفلكس، المسلسل الجديد، بأنه إعادة تفسير معاصر وكوميدي للأساطير اليونانية، والذى سيدور حول استكشاف قضايا الجنس، والقوة، وسياسة الحياة في العالم السفلي.

ستكون كوفيل مسئولة عن كتابة الموسم الأول، الذى سيتكون من 10 حلقات، وسيكون مدته ساعة واحدة، وسيشاركها الكتابة نينا ليدرمان، وتانيا سيجاتشيان وجون وودوارد، الذين سيكونون أيضًا منتجين تنفيذيين، وفقا للتقرير الذى نشر عل موقع " Vulture ".

وكانت قد أعلنت شبكة نيتفلكس عن تمديد عقدها مع الممثل آدم ساندلر، لأربعة أفلام أخرى، حيث كانت أبرمت صفقة أولية مع ساندلر بقيمة مئات الملايين لأربعة أفلام في عام 2014 ثم جددتها في عام 2017، ومن جديد جددتها مع بداية العام الجارى 2020، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " businessinsider "، وذلك بعد عرض فيلم ساندلر الجديد Uncut Gems، على الشبكة.

حصلت أفلام آدم ساندلر، على التقييمات منخفضة للغاية، حيث حصل فيلمه الأول في"The Ridiculous 6"، على درجة نقد 0٪ على موقع Rotten Tomatoes، كل فيلم من إنتاجه لـ Netflix مع شركته الإنتاجية، Happy Madison Productions ، حصل على درجة "فاسدة"، من على موقع Rotten Tomatoe.

لكنها وبالرغم من ذلك ألا أنها تحقق نجاحًا كبيرًا، مع مشتركي Netflix على الرغم من رد الفعل السلبي النقدي، حيث كان فيلم "Murder Mystery"، الذي لعب دور البطولة فيه ساندلر مع جينيفر أنيستون، الأكثر مشاهدة لعام 2019، حيث أوضحت الشركة إن 83 مليون أسرة، شاهدت العمل في أول أربعة أسابيع بناءً على مقاييسها الجديدة للمشاهدين.