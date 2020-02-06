شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يحتفل بعيد الحب فى جامعة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم على الحجار لـ"الخليج 365"، أنه يستعد لإحياء حفل غنائي يوم 14 من الشهر الحالى بمناسبة عيد الحب داخل جامعة مصر بمدينة 6 اكتوبر واحتفالا بتكريمه مؤخرا وحصوله على جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، بدورتها الثامنة، والمهداة من مركز السلطان قابوس الثقافى، فى سلطنة عُمان .

ومن المقرر أن يغنى الحجار نخبة مختارة من أجمل أعمال العمالقة بالإضافة إلى أعماله الخاصة التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد وتنوعت بين الوطنية والعاطفية والدينية منها "يا مصرى ليه – يا طالع الشجرة - ما تمنعوش الصادقين – هنا القاهرة – المال والبنون – من غير ما تتكلمى – مسألة مبدأ – راح توحشينى – لو تعرفى – على قد ما حبينا – عارفه – بوابة الحلوانى - حرماً يا سيدى وضحكة المساجين".

من ناحيه أخرى تسلم على الحجار، فى العام الماضى، جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، بدورتها الثامنة، والمهداة من مركز السلطان قابوس الثقافى، فى سلطنة عُمان، وسلمه الجائزة الدكتور عبد الله بن ناصر الحراصى رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون.

ويعتبر النجم على الحجار أول فنان مصرى يفوز بتلك الجائزة، التى تنظمها سلطنة عمان كل عام، فى مجالات الفنون والآداب، وقد فاز أيضا باسم فرات بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب.

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وكان مركز السلطان قابوس العالى للثقافة والعلوم، قد أعلن مؤخرا أسماء الفائزين بجائزة السلطان قابوس ‏للثقافة والفنون والآداب فى دورتها الثامنة، التى تنافس فيها العمانيون إلى جانب أشقائهم العرب فى فروع ‏الثقافة والفنون والآداب.

وكان آخر ألبومات على الحجار «ماتخدى بالك»، الذى طرحه فى 2019, وضم 12 أغنية هم، «يا لدانة»، و«مين فينا مش محتاج»، و«ما تاخدى بالك»، و«هوة انتى معايا على الدنيا»، و«دارى جمالك»، و«مش هاخش النار عشانك»، و«عيشة الحنية»، و«ماليش فى العند»، و«جايلك»، و«جبلى»، و«لسة الشتا»، و«جوة حضنى».