شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مسلسل الدراما والموسيقى Soundtrack بعد موسم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغت شبكة نيتفلكس، مسلسل الدراما Soundtrack، وذلك بعد موسم واحد، وكانت قد عرضت حلقاته في 18 ديسمبر من العام الماضى 2019، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale"، ولم تكشف الشبكة عن أسباب لإلغاء العمل الدرامى، يضم طاقم التمثيل في مسلسل Soundtrack، جينا ديوان وكالي هيرنانديز ومادلين ستو وجامل فرينش وكامبل سكوت وماريان جان بابتيست وميجان فيرغسون وإيفان وايتن.

وقام المؤلف جوش سافران، من تأليف مسلسل Soundtrack، وعرض من العمل ثلاث مواسم، على شبكة ABC، قبل أن يتم نقلها إلى شبكة نيتفلكس، وكانت تدور السلسلة حول قصص رومانسية، والتي تربط مجموعة متنوعة من الأشخاص، في لوس أنجلوس، من خلال الموسيقى التي تعيش داخل قلوبهم وعقولهم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale".

كما ينضم الممثل العالمى دنيس هايسبيرت إلى الموسم الخامس والأخير من مسلسل Lucifer ، حسبما نشرت مجلة Entertainment Week، أن الممثل سيكون له دور مهم يلعبه، حيث ‘نه سيلعب دور "إله"، والد لوسيفر وأمناديل، ويلعبهما توم إليس ودي بي. وودسايد، وهذه ليست المرة الأولى التي يشارك وودسايد وهايسبيرت في عمل واحد، حيث أنهما ظهرا في مسلسل 24، ولعبا دور أخوان، وكما صرح أحد العاملين في المسلسل، أنهم لم يكن متأكد أن هايسبيرت يريد أن يشارك في سلسلة نيتفلكس الشهيرة.

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وكانت قد سعت الشبكة إلى زيادة عدد ساعات الموسم الخامس والأخير من العمل، ليصبح بذلك عدد حلقاته 16، وجاءت هذه الخطوة لإضافة حلقات إضافية بسبب دعم متابعى العمل، وهي نفس القاعدة التي انتقل المسلسل من شبكة Fox السابقة إلى Netflix، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline".

وستصل عدد حلقات مسلسل Lucifer إلى 77 حلقة مع انتهاء الموسم الخامس والأخير، وبذلك سيكون Lucifer واحدا من أطول المسلسلات الأصلية على شبكة Netflix

المسلسل ينتمى لفئة الدراما والجريمة، وعرض على شبكة فوكس لأول مرة فى 25 يناير 2016 يحتوى على شخصيات من تأليف نيل جيمان، وسام كيث، ومايك درينجنبيرج.