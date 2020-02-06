فيديو| دينا: "هذه الأمنية لم أحققها.. وبكرر أخطائي في اختيار الرجالة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

قالت الفنانة الاستعراضية دينا، إنها تشعر بالغيرة أحيانا، ولكنها لا تُظهرها بشكل علني، مضيفة: "بتبان عليا لما أغير على ابني، مجربتش لسه أبقى حما، لكن لو مرات ابني حسيتها زي بنتي، هشيلها فوق راسي".

وأضافت الفنانة دينا"، خلال لقائها ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية "cbc" أن أمنية حياتها كانت أن تنجب فتاة.

وعن مواصفات زوجة ابنها "علي" المستقبلية، قالت دينا: "مش عاوزة مواصفات معينة غير إنها تسعده، أما بالنسبة لشكلها هو يختاره، والشكل مش كل حاجة، فيه ناس متواضعين في الشكل بس رائعين في الطباع والشخصية، يهمني إنها تكون مريحاه وفهماه وبتحبه".

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وتابعت دينا، أنها لا تحب الرجل البخيل والكذاب، موضحة: "البخيل بيبقى بخيل في طبعه مش بس في الفلوس، وفي الحب بردو، البخيل ميصلحش خالص"، متابعة: "حدادي على الراجل اللي بسيبه 3 أيام بس، أنا مش قوية بس بعرف أخد الموقف في الوقت الصح".

واستطردت: "الفنان عامل زي الطير محدش يقدر يحبسه، مش لازم كل الوقت نبقى كابسين بعض عشان نرضى بعضينا، وبعترف إني بكرر أخطائي في اختياري للرجالة".