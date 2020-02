تكريم كوبي براينت وحضور رامي مالك.. تفاصيل حفل أوسكار2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

أعلن الحساب الرسمي لجوائز الأوسكار 2020، عبر موقع "فيس بوك" عن اختيار المغنية "جانيل موناي" لتنضم للفنانين الذين سيقدمون فقرات غنائية ضمن فعاليات الحفل.

ووفقا لبرنامج "et بالعربي"، فإنه سبق "جانيل موناي"، 6 مغنين، كانت قد أعلنت عنهم اللجنة المنظمة لحفل الأوسكار ليقدموا فقرة غنائية خلال فعاليات الحفل، منهم المغنية الشابة "بيلي إيليش"، التي تغني للمرة الأولى الأغنية الرسمية لفيلم جيمس بوند الجديد No Time To Die، كما ستقدم عرض في الحفل لم يتم الإعلان عن تفاصيله.

وكذا يقدم المغني البريطاني الحاصل على الأوسكار إيلتون جون عرضا خاصا، وتشارك المغنية والممثلة الأمريكية إيدينا مينزيل، المؤدية لشخصية "إيلسا" في فيلم الرسوم المتحركة الشهير "فروزين".

وضمت القائمة الفنانة كريسي ميتز، والمغني الأمريكي الحاصل على الأوسكار راندي نيومن، والممثلة البريطانية سينثيا إيريفو، وهي مرشحة لجائزتي "أفضل أغنية أصلية" و"أفضل ممثلة في دور رئيسي" عن دورها في فيلم Harriet.

كما أعلن منظمي الحفل عن عدم وجود مقدم له، وسيقوم الفنانين بتقديم الجوائز، كما سيشارك الفنانون الحاصلون على الأوسكار بتسليم الجوائز هذا العام ومنهم الفنان رامي مالك الذي حصل على الأوسكار العام الماضي.

كما سيقوم منظمي الحفل بتكريم للاعب كرة السلة كوبي براينت، الذي وافته المنية في في 26 يناير 2020 بسبب تحطم طائرة هيلكوبتر في كالاباساس في جنوب ولاية كاليفورنيا، سبق وحصل كوبي براينت على الأوسكار في فئة أفضل فيلم قصير عن فيلم "DEAR BASketball".

يذكر أن إدارة حفل توزيع جوائز الأوسكار تسعى لتوفير السلامة والأمان بشتى الطرق حتى يخرج الحفل للعالم بشكل مشرف كالعادة، ففى بيان رسمي جاء فيه: "لضمان السلامة العامة ودعم إستراتيجيات الأمن وتسهيل إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام، ووضعت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية ومدينة لوس أنجلوس اللمسات الأخيرة على خطط إغلاق الشوارع حول مسرح دولبي في هوليوود والمقرر أن يقام به الحفل كذلك الشوارع حول هايلاند سنتر في هوليوود.

ولاستيعاب الصحافة ومناطق تواجد المعجبين والسجادة الحمراء لجوائز الأوسكار، سيتم إغلاق Hollywood Boulevard بين Highland Avenue و Orange Drivابتداء من الساعة 3 صباحا يوم الأحد 2 فبراير، وسيظل مغلقا حتى الساعة 6 صباحا في يوم الأربعاء 12 فبراير، وحسب البيان أنه من يوم الأحد 26 يناير وحتي إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد 9 فبراير، سيتم إغلاق شوارع إضافية لفترات متفاوتة.