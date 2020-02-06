رامي جمال يزيح الستار عن سقف وميعاد طرحه من ألبومه الجديد

نشر الفنان رامي جمال أفيش أحدث كليباته، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وكشف رامي عن أسم كليبه الجديد، والذي يحمل أسم سقف، والمقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة، والكليب من ألبوم أنا لوحدي والمقرر طرحه قريبًا بجميع الأسواق، والمتاجر الإلكترونية. القليلة المقبلة، والكليب من ألبوم أنا لوحدي والمقرر طرحه قريبًا بجميع الأسواق، والمتاجر الإلكترونية. وأغنية سقف من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع توما. Advertisements ويضم ألبوم أنا لوحدي على العديد من الأغاني المتنوعة، ومنها: بيهم كلهم، تسد النفس، كما يتعاون رامي من خلاله مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم: محمد عاطف، أحمد المالكي، جمال الخولي، مصطفى حسن، بلال سرور، وسام عبد المنعم، توما. يذكر أن الفنان رامي جمال طرح مؤخرًا ألبوم بعنوان ليالينا، وحقق الألبوم نجاحًا هائلًا منذ طرحه في الأسواق، والمواقع الإلكترونية.

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