فيديو .. 5 سيكوندس يطرح No Shame أولى أغاني ألبومه الجديد

طرح الباند العالمي 5 سيكوندس أوف سمر، أحدث أغانيه بعنوان No Shame، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وتعد أغنية No Shame، هي أولى أغنيات الألبوم الجديد، والذي يحمل أسم C A L M، والمقرر طرحه يوم الجمعة الموافق 27 من شهر مارس المقبل، بجميع الأسواق، والمتاجر الإلكترونية. Advertisements يذكر أن الباند العالمي 5 سيكوندس أوف سمر، طرح مؤخرًا كليب بعنوان Teeth، كما كسر الكليب حاجز الـ 37 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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