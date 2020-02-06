ميرنا وليد - بيروت - يهتم عدد كبير من المتابعين بأخبار النجمين التركيين العاشقين ​سيركان تشاي أوغلو​ وحبيبته ​أوزجي جوريل​ لما لهما من انتشار واسع عبر أعمالهما وكونهما ثنائي متناسب وجميل.

وقد احتفل سيركان بعيد ميلاد حبيبته بطريقة رومانسية للغاية ونشر صورة ظهر فيها وهو يحضنها وينظر إليها بحنان فيما أسندت هي يدها على صدره ونظرت إلى الكاميرا وظهر في الصورة بالون باللون الوردي مكتوب عليه عيد ميلاد سعيداً، وعلق سيركان على الصورة فكتب :"فقط ابتسمي..عيد ميلاد سعيد".

ويححرص سيركان دوماً على الاحتفال بهذه المناسبة وهي عيد ميلاد حبيبته بإظهار مدى حبه لها وبرومانسية فائقة فهو قام العام الماضي بنشر فيديو قصير من الإحتفال ظهر فيه وهو يمسك بقالب حلوى كبير وفور إطفاء أوزجي الشمع انهالت بتلات من الورد عليها، ليس هذا فحسب بل أهداها باقة من الورود الحمراء، ونشرت الصورة لتوثيق اللحظة الرائعة بدت فيها وهي تحمل تلك الباقة في حين تقوم بتقبيل وجنته.

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كانت هذه تفاصيل خبر سيركان تشاي أوغلو يحضن حبيبته ويحتفل بعيد ميلادها برومانسية-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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