بالفيديو- ديانا حداد في عيد الحب.. "ما حد يحس بالعاشق"

ميرنا وليد - بيروت - تستعد الفنانة اللبنانية ​ديانا حداد​ لطرح أغنية جديدة منفردة بعنوان "ماحد يحس بالعاشق"، وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة تزامناً مع اقتراب عيد العشاق. ونشرت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو تشوّق من خلاله المتابعين لأغنيتها.

من جهة أخرى، تخطت أغنية ديانا حداد الأخيرة "إلى هنا" حاجز الـ100 مليون مشاهدة على يوتيوب، وحققت انتشارًا كبيرًا بين المتابعين والمحبين.

كما تستعد ديانا حداد لطرح أغنية منفردة جديدة باللهجة البدوية، وأغنية أخرى اللهجة اللبناني، حيث انتهت من تسجيلهما، وقامت بتصوير الأغنية البدوية على طريقة الفيديو كليب، وستقوم بطرحها خلال الأيام المقبلة، حيث تحمل الأغنية كلمات مميزة تخص العشاق.

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