ميرنا وليد - بيروت - بعد تلقيها إشادة من الممثلة المصرية ​شويكار​، نشرت ​دنيا سمير غانم​ عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة شويكار وكتبت معلقة عليها: "والله شرف كبير جدا ليا، ميرسي على ‏تشجيع حضرتك المستمر، ربنا يخليكي لينا ونفضل نتعلم من أعمالك الجميلة".‏

وسبق أن أشادت شويكار بدنيا سمير غانم قائلة بإنها تراها الأقرب إليها روحًا وشخصية، وتتمتع بدم خفيف ‏وحضور جيد، وتهتم بمتابعة أعمالها الدرامية.‏

‎يشار إلى أن آخر أعمال دنيا سمير غانم، مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك ‏فيه عدد من الممثلين ‏منهم شيماء سيف، ومحمد سلام، وسمير غانم، وأحمد رزق، وبيومي فؤاد، وهشام ماجد، ‏وهو من تأليف أيمن وتار، وشريف نجيب، ‏وإخراج خالد الحلفاوي‎.‎

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد الإشادة بها.. دنيا سمير غانم توجه رسالة الى شويكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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