تعرفوا على الفتاتين اللتين تواجدتا برفقة عمرو دياب في الستوديو-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تواجدت ابنتا الشاعر الغنائي خالد تاج الدين وهما جومانة وآسيل في الستوديو إلى جانب الفنان المصري ​عمرو دياب​ الذي يعمل على الانتهاء من ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة.

وتربط دياب بـ تاج الدين علاقة مميزة إذ يعتبر من الشعراء المفضلين لديه كذلك تشاركا معاً في أعمال ناجحة يحفظها الجمهور العربي عن ظهر قلب، منها “ليلي نهاري” “قصاد عيني” “وماله” “قبل الوداع” وآخرها أغنية كأس العالم “الفرحة الليلة”.

إشارة إلى أن عمرو دياب شارك مؤخرا فى مهرجان ميدل بيست بالرياض، وأحيا خلاله حفلًا جماهيريًا ناجحًا، تحت رعاية المستشار تركي الشيخ، وزير الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وجمعته رحلة العودة إلى القاهرة بالشاعر خالد تاج الدين الذي حضر أيضاً فعاليات موسم الرياض وذلك على إحدى الطائرات الخاصة.

وكان دياب بارك لابنه عبد الله على إصدار أول أغنية سنجل له "Riot"بمشاركة أصدقائه، حيث كتب الهضبة عبر حسابه على فيس بوك "تهانينا لابنى عبد الله وأصدقائه فى أول أغنية سنجل لهم.. استمروا يا شباب".

كما يتحضر لإحياء حفل غنائي بعد غذ الجمعة في 7 شباط المقبل في جدة بالمملكة العربية السعودية.

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