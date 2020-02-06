بالفيديو- محمد رضا يصدر "بيبي مشات" بالعربي والإسباني

ميرنا وليد - بيروت - أصدر الفنان المغربي ​محمد رضا​، يوم أمس الثلاثاء، أغنيته الجديدة بعنوان "بيبي مشات" عبر يوتوب.

واختار محمد رضا طرح جديده باللغتين العربية والإسبانية من تلحينه، ومن كلمات محمد المغربي، فيما عاد التوزيع لسامي الزناتي، اما تصوير الفيديو كليب فكان تحت إشراف المخرج المغربي عبد العالي توفيق، واختار تصوير مشاهده في مدينة الحمراء مراكش.

ويشار إلى أن آخر أعمال الفنان محمد رضا أغنية بعنوان "زينة البنات"،والتي حققت نسب مشاهدة عالية فاقت الـ6 ملايين على مشاهدة على يوتيوب.

الجدير ذكره، أن محمد رضا حقق النجاح من خلال العديد من الأغنيات الناجحة مثل "يا خسارة"، "الفاتورة"، "قبائل الصحراء"، وغيرها من الأغاني.

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