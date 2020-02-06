تراند اليوم : البطل وصل .. نشر أول فيديو لمي عمر على الـ”تيك توك”

شارك برنامج “عرب وود” متابعي حسابه بموقع Instagram أول فيديو تنشره الفنانة مي عمر بموقع “تيك توك”، وهو فيديو راقص قصير مدته حوالي سبع ثوان.

من جهة أخرى، ظهرت قبل أيام مجموعة صور لمي عمر تجمعها بالفنان ياسر جلال، من كواليس تصوير مسلسل “الفتوة”، استعدادا لعرضه في رمضان القادم، وأطلت فيها مي عمر بزي شعبي يميزه البرقع والملاءة، فيما أطل ياسر جلال بالجلباب والعمامة، وذلك في ديكور يستوحي أجواء منطقة الجمالية، التي عرفت في الماضي بحكايات “الفتوّات”.

مسلسل “الفتوة” من إنتاج شركة “سينرجي”، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.