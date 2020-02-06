تراند اليوم : أبنة الشاعر تامر حسين في حضن عمرو دياب – صورة

حرص الفنان عمرو دياب على الاحتفال مع الشاعر الغنائي تامر حسين بعيد ميلاد ابنته.

ونشر تامر حسين عبر حسابه على Instagram مجموعة من الصور ظهر فيها الفنان عمرو دياب بصحية تامر حسين وابنته ليان.

فيما علق تامر حسين على الصور: “أحلى وأغلى هدية في عيد ميلاد ليان… صورة مع حبيبي الغالي الفنان عمرو دياب … دخلتي التاريخ يا ليان من أوسع أبوابه.. أحلى صباح مع الهضبة”.

ومن ناحية أخرى، يتابع الفنان عمرو دياب التحضيرات النهائية لألبومه الجديد “سهران”، والمقرر طرحه في منتصف شهر فبراير الجاري.

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كان عمرو دياب قد طرح مؤخرا برومو أغنيته الجديدة “يا روقانك”، من كلمات أحمد المالكي وألحان محمد يحيى وتوزيع طارق مدكور، وهي من ضمن أغاني ألبوم “سهران” المقرر طرحه كاملا يوم ١٢ فبراير ٢٠٢٠.