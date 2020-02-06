متابعة بتجـــــــــرد: تعرضت الفنانة الجزائرية فلة لموجة من السخرية والانتقاد بسبب تعليقاتها على خبر وفاة الفنانة المصرية القديرة نادية لطفي.
ونشرت على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة للراحلة مع أخرى لها مشيرة إلى وجود شبه في الملامح بينهما.
وكتبت: “كنت أقصد إني أشبهها وأعشق إني شبهونني لها”. إلا أن الكثير من المتابعين لم يوافقوها الرأي. وأشار بعضهم إلى أن لطفي لم تخضع لأي عملية تجميل على عكسها تماماً.
ومما كتب في التعليقات: “متشبهيلها في حتى حاجة” و”مفيش شبه خالص بينكم” و”هاداك نادية لطفي بلا عملية تجميل شابة انتِ بعملية تجميل متشبهي والو يا مطلوعة”.
ودافع عنها آخرون معتبرين أن الشبه واضح وأن الفنانة الجزائرية أكثر جمالاً. وردت الأخيرة من خلال نشر صور لها تعود إلى مرحلة شبابها وعلقت: “الصورة على الشمال مع الفنانة القديرة وأول فنانة خليجية ليلى عبد العزيز. في عمري تسعة عشرة سنة والثانيين قبل ما أنفذ ألبوم تشكرات يعني طبيعي مليار في المئة. كسل وعرض وشوف جمالي الطبيعي الي طوال الألسنة”.
ونشرت أيضاً صورة أخرى للفنانة المصرية مع التعليق: “هناك ناس لن تعاشرهم ولا قابلتهم لكن تتعلق بيهم طول حياتك ولما يفارقونا ننعيهم كأننا نودع أم غالية سبحان الله ربنا يرحمها ويرحم امهاتنا”.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور – سخرية جارحة من فلة الجزائرية بعد مقارنة نفسها بنادية لطفي.. وهي ترد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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