رامي جمال يكشف عن أولى مفاجآت ألبومه الجديد: “سقف”

متابعة بتجـــــــــرد: يطرح الفنان المصري رامي جمال ألبومه الجديد خلال الأيام القريبة المقبلة بالتعاون مع شركة “نجوم ريكوردز”.

وكشف “جمال” عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي عن أوّل أغنية من الألبوم بعنوان “سقف”، وأشار إلى أنه سيطلق الكليب الخاص بها قريباً. وألمح رامي جمال إلى أن الكليب سيشكل مفاجأة للجمهور، قائلاً: “اغنيه سقف دي اغنيه وعد مني مفاجأه جديده جدا في تصويرها مش هقولكم عليها بس بشكر من قلب قلبي كل حد ساعدني فيها”.

وكان “جمال” قد تحدّث مؤخراً عن بعض تفاصيل الألبوم، حيث قال أن الأغاني الجديدة ستحمل خليطاً من المشاعر، مؤكداً أنه يعتبر هذا الألبوم، أهم خطوة في مشواره الفني: “الالبوم الالبوم من وجهه نظري اهم خطوه في المشوار الصغير ده وعد هتدخلو خلاط مشاعر اللهم بلغت يارب”.

ويضم الألبوم مجموعة من الأغاني التي يتعاون فيها رامي جمال مع عدد من الشعراء ومنهم، أيمن بهجت قمر، تامر حسين، ومحمد عاطف، وأحمد المالكي، وشادى نور، ومصطفى حسن، ومحمد ابو نعمه، ورقيه عبد العزيز، وأحمد عرفان، وأحمد تبارك، وطارق فيصل والملحنين مدين، وياسر نور، وبلال سرور ومحمد أنيس، وغريب، وشريف بدر، والموزعين توما، وأحمد إبراهيم، وتميم، وكريم عبد الوهاب، وشريف مكاوي، وسام عبد المنعم، وأحمد المغربي، ووسام، ونادر حمدى.