تولاي هارون: عنا وجع كبير.. وهناك من يناديني "لولوا" لهذا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كشفت الفنانة السورية تولاي هارون عن أعمالها الجديدة للموسم الدرامي المقبل، مبينة أنها انتهت من تصوير مشاهدها في مسلسل "بروكار" الذي سيتم عرضه في شهر رمضان المقبل وهو من إخراج محمد زهير رجب وإنتاج قبنض. وهو عمل بيئي شامي، تدور أحداثه خلال عام 1942 فترة الاحتلال الفرنسي لسوريا، ويتحدث عن صناعة البروكار في تلك الفترة، ومحاولة أحد المهندسين الفرنسيين سرقة هذه الصناعة.

كما سيتناول العمل دور المرأة السورية في مواجهة الاحتلال الفرنسي، بالإضافة إلى قصص مشوقة تتعلق بجريمة قتل تقع في الحارة، وما ينتج عن ذلك من أحداث مختلفة.

وأضافت هارون لـ"فوشيا" أنها انتهت أيضا من تصوير المسلسل البدوي "صقار"، وهو من تأليف وسيناريو وحوار دعد ألكسان وإخراج شعلان الدبّاس وتحدثت عن أهمية عودة الدراما البدوية معتبرة أنها أمر جميل وضروري.

وتحدثت الفنانة عن ترشحها لانتخابات نقابة الفنانين في سوريا، وذكرت بأن بعض زملائها طلبوا منها خلال دورتين سابقتين الترشح للنقابة، لكنها رفضت بسبب ظروفها العائلية وأن كل مسؤولياتها وقتها كانت متجهة نحو أولادها، لكنها في هذا العام لبت نداء الزملاء الذين شجعوها من أجل أن ترشح نفسها.

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وذكرت تولاي بأن رسالتها هي تقديم مساعدة لأي شخص من زملائها كما هي عادتها وقدرتها على تقديم مساعدتها وخدماتها في وضعها الحالي، لكن كل هذا وهي ليست بمكان رسمي أو منصب يسمح لها بتقديم المساعدة بشكل أقوى وأن تواجدها بنقابة الفنانين التي تحمل من المكانة الكثير سيحقق لها قدرة أعلى للدفاع عن الناس المظلومين ومساعدة كل من يحتاج للمساعدة.

وتوجهت الفنانة بالشكر لزملائها في المجلس حاليا على عملهم وجهودهم، وأنها لن تتحدث عن أي آلية عمل الآن، مؤكدة أن خطتها ستظهر فقط حينما تنجح وستكون على أرض الواقع بالأفعال.

ووصفت هارون المشكلات التي تواجه الدراما السورية اليوم بالصعبة بسبب عدة ظروف منها قلة النصوص وضعف الإنتاج ومشاكل الفنانين، مضيفة أن الأعمال غالبا ما تنجح فقط بالخارج وأعمال أخرى لا يسوق لها بالشكل الصحيح والجدير بالذكر أنه يوجد نصوص قوية لكن بإنتاج ضعيف.

من جانب آخر؛ كشفت الفنانة تولاي هارون عن أنها تقوم حاليا بالتحضير لمركز شامل متكامل يضم عدة خدمات منها التصوير وإقامة الحفلات وتصميم الإعلانات بالإضافة لتصميم الأزياء، وهو الذي يأخذ حاليا المساحة الأكبر من وقتها وتركيزها وتمنت ان تقدم شيئا مميزا عن طريق هذا المركز الذي قررت الاستثمار من خلاله إضافة إلى عملها بالتمثيل.