شكرا لقرائتكم خبر عن نهى درويش :إكسترا نيوز حققت حلمى والكاريزما أهم من الجمال وبلاقى نفسى في السياسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المذيعة نهى درويش من الوجوه الإعلامية الشابة التي التحقت مؤخرا بقناة إكسترا نيوز، حيث بدأت عملها الفعلى مع القناة الإخبارية الأبرز فى شهر رمضان الماضى، وتعد "نهى" من المذيعات اللاتى نجحن في لفت الأنظار إليهن، رغم إن مسيرتها الإعلامية لا تتعدى بضعة أشهر، ربما تمتعها بالوسامة مع القبول والكاريزما المختلطة باللباقة الإعلامية مُكنوها من فرض نفسها على الشاشة.

نهى درويش تحدثت لـ"الخليج 365"، عن تجربتها مع شاشة إكسترا نيوز، حيث قالت :"الحمد لله التحقت بالقناة منذ شهر رمضان الماضى، بعد فترة سعى طويلة ودراسة مٌجهدة، خاصة وأنى لما أدرس إعلام، حيث أننى درست إدارة أعمال وتسويق بالجامعة الألمانية، خاصة وأنه خلال فترة تواجدى فيها كطالبة لم يكن فيها كلية للإعلام، وكنت أمام تحدى صعب، لذلك لم أسعى لعملى كمذيعة إلا عندما درست وتعلمت، حيث أننى خضعت لكوسرات لغة عربية، وأخرى في التقديم التليفزيونى.



مذيعة إكسترا نيوز نهى درويش

وأضافت نهى درويش خلال حديثها :"إكسترا نيوز حققت حلمى، الذى كنت أتمناه منذ سنوات طويلة، خاصة وأننى عقب تخرجى عملت فى عدة مهن لم أجد نفسى فيها حيث عملت بالتسويق فى إحدى شركات المحمول، وبعدها عملت في السوشيال ميديا، حتى وصلت إلى حلمى في النهاية".

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وعن مثلها الأعلى في الإعلام، قالت مذيعة إكسترا نيوز، هناك كثيرون لكن أرى أن عمرو أديب هو الإعلامى الذى أتمنى أن أصبح مثله، وأيضا الإعلامية رايا أبى راشد.

وعن ميولها الإعلامية وفى أي خط إعلامى تريد أن تتخصص، قالت نهى درويش : أميل إلى تقديم البرامج السياسة والأخرى التي تعتمد على مناقشة القضايا الاجتماعية، لكن الفنية لا أرى نفسى فيها على الإطلاق.

وبسؤالها عن إلى أي مدى تحتاج المذيعة إلى الجمال، قالت نهى درويش :القبول والكاريزما أهم شيء، وأنا لم أعتمد على جمالى حتى وصلت لقناة إكسترا نيوز، والدليل أننى لم أعمل فيها إلا بدراستى لكورسات لغة عربية وأخرى فى التقديم التليفزيونى، حتى ألتحقت بالقناة.