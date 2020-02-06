شكرا لقرائتكم خبر عن خالد أنور ابن يسرا فى "دهب عيرة".. اعرف موعد بدء التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان الشاب خالد أنور إلى أبطال مسلسل "دهب عيرة" بطولة النجمة الكبيرة يسرا، والمقرر المنافسة به فى شهر رمضان المقبل، ويجسد أنور شخصية ابن الفنانة يسرا ضمن أحداث المسلسل، ومن المقرر انطلاق تصوير المسلسل السبت المقبل.

وانتهى الفنان الشاب خالد أنور من تصوير دوره فى مسلسل "كل أسبوع يوم جمعة" بطولة النجوم منة شلبى وآسر ياسين، والذي يعرض حاليا على إحدى المنصات العربية، وينتمى لمسلسلات الـ 12 حلقة، حيث يجسد خالد شخصية شقيق "نور" وهى الشخصية التى تقدمها منة شلبى فى أحداث المسلسل الذى يعتمد على الإثارة والغموض.

تبدأ النجمة يسرا تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد "دهب عيرة" يوم السبت المقبل، وذلك بعد الانتهاء من التحضيرات الخاصة بالعمل واختيارالفنانين المشاركين فى البطولة، حيث شهدت الأيام الماضية جلسات عمل مكثفة تجمعها بالمخرج سامح عبد العزيز والمؤلف أحمد عادل والمنتج جمال العدل للوقوف على التفاصيل الخاصة بالشخصيات وإجراء بعض التعديلات على السيناريو.

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وتعود يسرا بـ "دهب عيرة" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.

وفى سياق آخر تنتظر يسرا طرح فيلمها الجديد "صاحب المقام" تأليف إبرهيم عيسى وإخراج ماندو العدل وبطولة آسر ياسين ويسرا وأمينة خليل وبيومى فؤاد، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، وتم الانتهاء من تصويره أواخر العام الماضى، وتعود يسرا بالفيلم إلى السينما بعد غياب 8 سنوات منذ تقديمها "جيم أوفر" مع مى عز الدين وإخراج أحمد البدرى.