كتب امير فتحي في الأربعاء 5 فبراير 2020 11:54 مساءً - تعرضت الفنانة الجزائرية فلة لموجة من السخرية والانتقاد بسبب تعليقاتها على خبر وفاة الفنانة المصرية القديرة نادية لطفي. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر سخرية وانتقادات جارحة من فلة الجزائرية بعد مقارنة نفسها بنادية لطفي.. وهي ترد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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