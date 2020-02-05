لصاحبة القامة القصيرة.. هذا ما يجب اراتداؤه لتبدي أنيقة وأكثر طولاً

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 فبراير 2020 11:54 مساءً - اذا كنت قصيرة القامة لا شك في أنك تسعين إلى أن تبدي أكثر طولاً. ويمكنك في هذه الحالة الاعتماد على الملابس والأكسسوارات التي تختارينها. ولهذا عليك الابتعاد تماماً عن بعض القطع والحرص على اختيار أخرى.

تجنبي

1 تناقض الألوان في الإطلالة الواحدة، فالأفضل أن تكون من تدرجات لون واحد.

2 ارتداء الملابس المزينة بالكثير من النقشات أو بالخطوط الأفقية.

3 القصات العريضة والملابس الواسعة جداً والفساتين ذات التصميم المستقيم.

4 السراويل ذات الساق الواسعة أو القماش المتهدل أو الخصر المنخفض.

5 التنانير الطويلة ومتوسطة الطول.

6 الأحذية ذات الكعب المربع أو السميك والرأس المستدير أو المربع.

Advertisements

اختاري

1 ملابس بلون واحد أو بتدرجات اللون نفسه.

2 النقشات الأفقية.

3 الملابس الضيقة أو الملاصقة للجسم مع حزام عند الخصر.

4 المعاطف القصيرة التي تصل إلى أعلى الأرداف.

5 سروال الجينز الضيق أو بالقصة المستقيمة والخصر المترفع.

6 التنانير والفساتين القصيرة.

7 الأحذية ذات الكعب المريح غير السميك.