تحديد موعد محاكمة أحمد عز وشقيقة زينة على خلفية المشاجرة بينهما

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 فبراير 2020 11:54 مساءً - بعد أن حوّلت نيابة برج العرب بالإسكندرية الفنان أحمد عز وشقيقة الفنانة زينة، ياسمين رضا، للمحاكمة العاجلة على خلفية المشاجرة التي وقعت بينهما في أحد فنادق الساحل الشمالي بمدينة العلمين، خلال شهر آب (أغسطس) الماضي، قررت محكمة جنح برج العرب، تحديد الثلاثاء المقبل 11 شباط (فبراير) الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة الطرفين.

وكانت نيابة برج العرب، استمعت في وقت سابق إلى أقوال عز في واقعة المشاجرة، واتهم عز المدعوة ياسمين رضا شقيقة الفنانة زينة بالاعتداء عليه بشكل مفاجئ ومن دون أي مقدمات سابقة، وبصحبتها شخص لا يعرف اسمه تعرض له بالسباب أمام جميع الموجودين بالفندق، كما اتهمها بالبلاغ الكاذب ضده لتحريرها محضراً اتهمته فيه بالاعتداء عليها، مشيراً إلى أنه لا يوجد ما يؤكد صحة هذا الاعتداء من الشهود والعاملين في الفندق.

كما استمعت النيابة إلى أقوال ثلاثة أشخاص من شهود الواقعة، وتحفظت على تسجيلات كاميرات المراقبة وتسجيل صوتي تسلمته من عز.