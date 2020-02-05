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كتب امير فتحي في الأربعاء 5 فبراير 2020 11:54 مساءً - قبل مرور أربعين يوماً على وفاة جدها السيد جميل رشيد سعيد، فُجعت داليدا مصممة الأزياء اللبنانية وزوجة النجم رامي عيّاش بوفاة والدها السيد فيصل سعيد عن عمر ناهز 54 عاماً جرّاء إصابته بنوبة قلبية حادة.
وكانت داليدا عيّاش ابتعدت بسبب الحزن عن وسائل التواصل الإجتماعي منذ وفاة جدها، إلى 4 أيام خلت حين نشرت صورة ابنتها أيانا.
ويشار إلى أن رامي عيّاش من جهته، لفت الأنظار مؤخراً بإطلالاته الأنيقة جداً والتي أظهرها من خلال صور نشرها على حسابه الخاص على التطبيق.
وأبدى الكثير من المتابعين إعجابهم بأسلوبه الجديد حيث لفتوا إلى أنه تحول إلى عارض أزياء.
كانت هذه تفاصيل خبر زوجة رامي عياش تُفجع بوالدها عن 54 عاماً قبل أربعين جدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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