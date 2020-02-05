فيديو طريف.. تامر حسني يؤكد: “دعوتي مستجابة”

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 فبراير 2020 11:54 مساءً - نشر المطرب تامر حسني على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” فيديو حمل الطابع الكوميدي، حيث ظهر مع موظف أمن طويل القامة خلال تواجده في مسرح البوليفارد بالعاصمة السعودية الرياض، والذي طلب تصوير الفيديو معه بمناسبة عيد ميلاده.

وقال تامر خلال الفيديو: “حبيبي.. كل سنة وأنت طيب.. وإن شاء الله كل سنة أشوفك.. بصحة وعافية وتفضل تطول وتكبر وتطول تاني”، ليقف الرجل بجوار تامر ويظهر طوله الفارع، ليؤكد تامر أن دعوته مستجابة بعد ظهور الرجل، وعلق على الفيديو قائلاً: “عشان تعرفوا إن دعواتي مستجابة.. ربنا ينجحكوا ها قولولي أدعيلكوا بايه؟”.



من ناحية أخرى، يواصل تامر تصوير أحداث فيلمه السينمائي الجديد “مش أنا” في الأراضي السعودية، ويستغرق التصوير هناك حوالي أسبوع، حيث يُعد “مش أنا” أول فيلم سينمائي مصري يتم تصوير أحداثه بين مصر والسعودية، ويشارك النجم السعودي فايز المالكي في أحداثه بظهور خاص.

واحتفل تامر بتحقيق فيلمه “الفلوس”، إيرادات مرتفعة بمصر ودول الخليج في ظل موسم سينمائي يعتبره السينمائيون ضعيفاً بالمقارنة بمواسم أخرى، حيث انطلق الفيلم في دور العرض المصرية والعربية يوم 25 من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ويشارك في بطولته زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومي عز الدين.