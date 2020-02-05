العنود اليوسف تنهار باكية وهي تشكو من زوجها.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اتخذ عدد من المشاهير أسلوبا مختلفا في الكشف عما يدور في حياتهم بسرد أدق الخصوصيات التي تجعل منهم محط أنظار الجمهور، وسارت خبيرة التجميل السعودية العنود اليوسف على ذات الوتيرة، إذ اشتكت في مقطع فيديو تناقله العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تجاهل زوجها لها.

وبثت العنود اليوسف المقطع عبر حسابها على "سناب شات"، معلنة أن زوجها لم يعد يتحدث معها كما في السابق حتى أنه يسمح لها بالخروج ولا يسأل عنها، ووجد المقطع تفاعلا كبيرا من جانب المغردين وارتفع وسم #العنود_اليوسف الذي عبر من خلاله الجمهور عن رأيهم فيما نقلته خبيرة التجميل المعروفة.

وقالت العنود اليوسف في المقطع الذي شهد انهيارها وهي تتحدث عن تغير طباع زوجها وتهميشه لها: "الراجل ما قاعد يناطرني أبدا لما آجي أطلع يقول اطلعي حتى لما يقولي اطلعي ما يسأل عني يجي متأخر شوي بالليل عشان يحد راسه وينام يعرف إني أنا نمت وخلصت".

وأضافت: "لما أقوم ما يحط عينه بعيني نهائيا يعني تخيل لو 5 أيام داروا وآجي أسأله أنا فيني شيء أنا فيني قصور يقولي لأ ما فيكي قصور ويطلع ويتركني تخيلوا بنات لما آجي أكلمه واتس آب وسناب شات ما يكلمني وما قاعد يناطرني".

وأردفت العنود اليوسف: "تمنيت يكون في سبب ولو في ممكن أقوله ولكن هذا بدون سبب وأسأله ولا يجيب وجاء أمس قالي عنود ما ودك تروحين تغيرين جو في بيت أهلك عشان أنا عندي شغل وعندي زباين عاوزني أروح هناك وهو ما يبيني".

وأكدت وهي تبكي أنها عندما تصنع له الطعام لا ينظر إليها ولا يتحدث معها لافتة إلى أنه على أتفه الأسباب يفتعل مشكلة معها مقررة حسبما تم التعليق على المقطع أنها ستغلق حسابها عبر "سناب شات" بسبب سوء حالتها النفسية والاقتصار على الإنستغرام.

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وتفاعل العديد من المغردين مع المقطع وتبادلوا التعليقات بين معترض على نشر خصوصياتها وبين متعاطف لموقفها فقال مغرد: "يعني هي تتوقع الحين يوم نشرت قصتها وخصوصيات بيتها للناس إنها راح تحل المشكلة؟! بالعكس لو شاف زوجها سناباتها راح تزيد المشكله بينهم، ومستحيل يتجاهلها بدون سبب وأنا تعودت ما أثق بكلام المشاهير والدراما حقتهم أكيد فيه سبب ومهما كان المفروض تبقى مشاكلهم بينهم".

وأضاف مغرد آخر: "لـ وين البعض يبون يوصلون حتى الأشياء الخاصه صارت تنقال! للأمانة ما اعرفها لكن معقولة ما عندها صديقة قريبة أو أخت وغيره تشكي لهم وش دخل الناس بهالأمور الخاصة، شي غريب!".

وتابعت مغردة: "رحمتها والله ماتنلام انه تسوء حالتها النفسية وتدمر كمان بس الموضوع واضح وضوح الشمس يبي يطلقها وعينه على غيرها ذي طريقتهم سبحان الله كل الرجال طريقتهم وحدة".

وكتبت أخرى: "من الغلط إن المشاكل الزوجية تنقال بمواقع التواصل حتى لو احترتي لمين تروحين اخر شي ممكن تفكرين فيه هو البرامج إنتي عندك متابعين حتى لو فضفضتي لهم اختلاف الردود بتجيك وبتحيرك زود على حيرتك وتفكيرك اشوف تصرفها خطا وللبيوت أسرار بنهاية احنا مابيدنا شي".

وقالت مغردة: "لجوءها للسناب بيزيد الموضوع سوء والله أعلم خطأ عظيم جدًا ياناس مشاكلكم الخاصة نشر غسيلها للعامة يزيد الطين بله حلو مشاكلكم بينكم ولو اضطريتو دخلو حكماء عائلتكم يعينونكم بعد الله في حلها نشر الغسيل يدمر الوضع".