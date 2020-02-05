رامي جمال يروج لأغنية سقف عبر "إنستجرام"

نشر رامي جمال عبر حسابه الخاص على إنستجرام، بوستر أغنية "سقف" المقرر طرحها قريبا. وكتب : ‏‏"أغنية سقف دي أغنية وعد مني مفاجأة جديدة جدًا في تصويرها"، وتابع: "مش هقول لكم عليها بس بشكر من قلب قلبي كل حد ساعدني فيها".‏ ومن المقرر أن يطرح "رامي" اغنية جديد بعنوان "ماغيرتش" ضمن ألبوم "أنا لوحدي" خلال أيام. ونشر تامر حسين صورة الإعلان الرسمي للألبوم على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكشف تامر حسين كلمات الأغنية من خلال التعليق على الصورة قائلا: "ماغيرتش وانت بتقولي بقى بقالك بعد مني حبيب، وعمر ماغيرت على حاجة مابملكهاش بـ أعمالك عادي دلوقتي معاملة أي حد غريب، ولو توصلني أخبار مابسمعهاش.. ماغيرتش".

قد يهمك أيضا:

التفاصيل الكاملة لألبوم رامي جمال "أنا لوحدي"

رامي جمال يعلن موعد طرح ألبومه الجديد