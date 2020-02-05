شاهد لاميتا فرنجية تتالق فى أحدث ظهور على انستجرام

القاهرة - لايف ستايل
نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام ". وعلقت لاميتا فرنجية، على الصورة قائلة: " You want a ride " .
وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير، وعلق عددا من متابعيها قائلا: " قمر - بتجننى - الله يحميكى ".
يذكر أن أحدث أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، فيلم "عمر وسلمى 3" وشاركها البطولة كل من تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكى، وإخراج محمد سامى.
وكانت لاميتا فرنجية قد شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 ، 2005، وتنازلت عن لقبها كوصيفة أولى لأنها تريد إكمال حياتها المهنية من دون أي ارتباطات أو عقود.
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