"بيبي مشات" للنجم المغربي محمد رضا بالعربية والإسبانية عبر “يوتيوب”

أصدر الفنان المغربي محمد رضا عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، أغنيته الجديدة تحت عنوان "بيبي مشات". واختار محمد رضا طرح جديده باللهجتين العربية والإسبانية من تلحينه، وكلمات محمد المغربي، فيما عاد التوزيع لسامي الزناتي، اما تصوير الفيديو كليب فكان تحت إشراف المخرج المغربي عبد العالي توفيق، والذي اختار تصوير مشاهده بالمدينة الحمراء مراكش.

ويشار إلى أن احدث أعمال الفنان محمد رضا أغنية بعنوان “زينة البنات”، التي حققت نسب مشاهدة عالية فاقت الـ6 ملايين على موقع يوتيوب. ويحمل محمد رضا في سجله الفني الغنائي العديد من العناوين الناجحة، من بينها أغنية “يا خسارة”، أغنية “الفاتورة”، و”قبائل الصحراء”، وغيرها من الأغاني.

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