تعرف على رسالة أسما شريف منير لـ لميس الحديدي

القاهرة - لايف ستايل
نشرت الفنانة أسما شريف منير، فيديو، لحلقتها مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر حسابها على إنستجرام. وكتبت معلقة عليه: "لقائي مع الأستاذة لميس الحديدي، حقيقي بحبك وبحترمك جدًا، بجد من أهم المراحل في حياتي، الحمد لله، اتفرجوا وقولوا لي إيه رأيكم".
وشاركت أسما، والدها، شريف منير، مؤخرًا، في تقديم الموسمين الأول والثاني من برنامج "أنا وبنتي"، الذي ناقش موضوعات تناولت الفرق بين الأجيال، من خلال مجموعة من الضيوف المختلفين.
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