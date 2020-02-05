تعرف على رسالة أسما شريف منير لـ لميس الحديدي

نشرت الفنانة أسما شريف منير، فيديو، لحلقتها مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر حسابها على إنستجرام. وكتبت معلقة عليه: "لقائي مع الأستاذة لميس الحديدي، حقيقي بحبك وبحترمك جدًا، بجد من أهم المراحل في ‏حياتي، الحمد لله، اتفرجوا وقولوا لي إيه رأيكم".‏

وشاركت أسما، والدها، شريف منير، مؤخرًا، في تقديم الموسمين الأول والثاني ‏من ‏برنامج ‏‏"أنا ‏وبنتي"، ‏الذي ‏ناقش موضوعات تناولت الفرق بين الأجيال، من ‏خلال ‏مجموعة ‏من ‏الضيوف ‏المختلفين‎.‎

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