شكرا لقرائتكم خبر عن "20 مليون فى مصر والأول بالوطن العربى".. محمد إمام يحتفل بنجاح فيلم لص بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق النجم محمد إمام، نجاحا كبيرا لفيلمه الجديد "لص بغداد" في مصر والوطن العربى، حيث حرص على زيارة العديد من دور العرض في دول عربية لحضور العروض الخاصة من ضمنها الإمارات والأردن، ونشر "إمام" صورا له مرتديا تشريت مطبوع عليه اسم فيلم "لص بغداد، وعلق قائلاً :"الحمدلله 20 مليون في مصر والأول فى الوطن العربى..و لسه مكملين إن شاء الله".





فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، إنتاج سينرجى فيلمز برئاسة المنتج أحمد بدوى.

Advertisements

فيلم "لص بغداد" يسجل التعاون الثانى بين "سينرجى فيلمز" ومحمد امام بعدما قدما سوياً فيلم "ليلة هنا وسرور" العام قبل الماضى وحصد أكثر من 35 مليون جنيه، وشارك فى بطولته ياسمين صبرى وفاروق الفيشاوى ومحمد عبد الرحمن وبيومى فؤاد ومحمد سلام ورحاب الجمل وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وإخراج حسين المنباوى.

يشار إلى أن النجم محمد إمام، قال فى خلال تصريحات إعلامية من قبل، إن السينما المصرية حاليًا تشمل جيلين من الممثلين، الجيل الأول كون قاعدة جماهيرية كبيرة، منهم كريم عبد العزيز، أحمد حلمى، أحمد السقا، مؤكدًا أن أفلامهم بمجرد طرحها "تكسر الدنيا" وإيرادتها تصل 100 مليون جنيه، بينما الجيل الآخر والصاعد يحاول تكوين قاعدة جماهيرية جديدة، قائلا: "إحنا لازم نبهدل نفسنا عشان نعمل قاعدة جماهيرية وأدينا بنحاول".

وتابع إمام، خلال لقاء تلفزيونى، أنه لا يفكر فى المنافسة الفنية، خاصة مع تامر حسنى ومحمد رمضان، قائلا: "مش بفكر فى موضوع المنافسة، تامر حسنى ومحمد رمضان، نجوم كبار فى السينما المصرية، خصوصا أن رمضان أصبح نجما فى الغناء وأنا نجم فى السينما وبالتالى لا يوجد منافسة، الموضوع مختلف تماما والجمهور هو اللى بيحكم فى الأخر".