شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوى لـ جماهير الأهلى: انسوا موضوع الثأر والمطلوب التركيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان نبيل الحلفاوى، رسالة إلى جماهير النادى الأهلى، بعد إعلان قرعة دورى أبطال إفريقيا، حيث من المقرر أن يواجه المارد الأحمر فريق صن داونز، مؤكدا من خلالها ضرورة أن تنسى جماهير الثأر والهزيمة، حيث خسر الأهلى بخماسية في 2019 بنفس البطولة.

وقال الفنان نبيل الحلفاوى :"إنسوا موضوع الثأر تماما..أسوأ ما يمكن أن يدخل به فريق مباراة هو ربطها بمباريات سابقة..كل مباراة لها ظروفها الخاصة مهما تكررت مرات فوزك سابقا على المنافس أو العكس..الأهلي أمام بيراميدز وصن داونز والزمالك.. مطلوب كامل التركيز في المباراة ونسيان كل السوابق سلبية كانت أو إيجابية".

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الفنان نبيل الحلفاوى

يشار إلى أن قرعة ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا التى اقيمت بأحد فنادق الجيزة، اسفرت عن مواجهة الأهلى لفريق صن دوانز فى دور الثمانية، ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب على ملاعب أندية التصنيف الثانى أحد يومى 28 أو 29 فبراير، والعودة على ملاعب أندية التصنيف الأول أحد يومى 6 أو 7 مارس.

وتواجد فى القرعة 4 أندية مصرية هى الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال وبيراميدز والمصرى فى الكونفدرالية، وتأهل لأول مرة فى تاريخ دورى أبطال أفريقيا 8 أندية فى ربع النهائى توجت جميعها من قبل باللقب ويأتى على رأسهم الأهلى المتوج 8 مرات والزمالك بـ5 ألقاب ومازيمبى الكونغولى 5 ألقاب والترجى التونسى 4 ألقاب والرجاء المغربى 3 ألقاب والوداد المغربى لقبين ولقب لكل من النجم الساحلى التونسى وصن داونز الجنوب أفريقى.