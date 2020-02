شكرا لقرائتكم خبر عن مغنى راب كندى من أصل عراقى فى جولة غنائية بمصر ودبى.. اعرف التفاصيل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الراب الكندى علي ياجى، من أصل عراقي جولة غنائية فى الشرق الأوسط، وآسيا، وأوروبا خلال الفترة المقبلة، والتى تشمل واجهتين عربتين وهى دبى والقاهرة.





ونشر علي ياجى، مواعيد حفلاته على انستجرام، حيث من المقرر أن يصل إلى مدينة دبى 28 فبراير ليحيى حفل فني، بينما حدد ميعاد حفلته في القاهرة 29 فبراير المقبل، وذلك ضمن الحفلات تشمل عدد من الدول الأوربية الأخرى منها باريس ولندن.

ويحظى "ياجى" حاليا بحوالي 1.3 مليون متابع على انستجرام، أما أغانيه تشهد ملايين المشاهدات على المنصات التواصل الاجتماعى المختلفة، واختيرت أغنيته "It’s You"ضمن أفضل 40 أغنية في أستراليا وكندا والسويد وفقا لـ US Billboard Hot 100، هو ترتيب أسبوعي للأغاني في الولايات المتحدة يصدر أسبوعياً من قبل مجلة بيلبورد، ودخلت أيضا ضمن قائمة أفضل 10 أغانى في نيوزيلندا وألمانيا.

وطرح علي ياجى أغنية It's You عبر موقع يوتيوب في 14 يونيو 2019، وحصدت أكثر من 102 مليون مشاهدة حتى الآن، أما أغنية Moonlight، سجلت أكثر من 10 مليون مشاهدة، أما أغنية الأخيرة What If I Told You That I Love You ، سجلت حتى الآن 7 مليون و500 ألف مشاهدة بعد أسبوع من طرحها.