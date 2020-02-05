شكرا لقرائتكم خبر عن 290 مليون دولار أمريكى لـ فيلم Bad Boys for Life فى أقل من شهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الجزء الثالث من سلسلة الأكشن والكوميديا Bad Boys، والتى طرحت تحت اسم Bad Boys for Life، إيرادات بلغت 290 مليون و 759 ألف دولار، وذلك منذ طرحه يوم 17 يناير الجارى في دور العرض حول العالم، وانقسمت الإيرادات بين 148 مليون و 59 ألف دولار أمريكى في الولايات المتحدة المريكية، و 142 مليون و 700 دولار أمريكى في دور العرض حول العالم.
وبذلك يكون تمكن العمل الجديد من تخطى تكلفة ميزانيته في فترة قصيرة، والتي بلغت 90 مليون دولار أمريكى، فيلم Bad Boys For Life من بطولة مارتن لورنس، ويل سميث، فانيسا هادجنز، جنيفر بادجر، ألكساندر لودفيج، جو بانتوليانو، باولا نونيز، شارون فايفر، دى جى خالد، تشارلز ميلتون، كيت ديل كاستيلو، سيدنى باربوزا، هابى اندرسون، أثينا أكيرز، إميلى توولز.
ويدور الجزء الثالث من فيلم Bad Boys For Life حول ماركوس بورنيت الذى أصبح مفتش شرطة ومايك لورى فى أزمة منتصف العمر، ويجتمع الثنائى مرة أخرى عندما تسنح لهم الفرصة، حيث يقوم مرتزق ألبانى، قتلوه شقيقه من قبل، بعرض مكافأة كبيرة فى حالة قيامهم بـ مهمة محددة.
وانتهى الثنائى ويل سميث ومارتن لورانس من تصوير الجزء الثالث من فيلم الأكشن والإثارة الشهير بعد توقف ما يقارب الـ 17 عامًا منذ طرح الجزء الثانى، فى أبريل الماضى، ومن المتوقع أن يحقق الجزء الثالث من الفيلم إيرادا عالية، وذلك بسبب إيرادات السلسلة، التى تباعها الملايين من حول العالم منذ بداية طرحها فى دور العرض حول العالم.
يذكر أن الجزء الأول من الفيلم تم عرضه عام 1995 وكان يحكى عن محققين فى ميامى هما ديد مايك لوراى (ويل سميث) وماركوس بورنيت (مارتن لورانس) كانا يحميان كمية كبيرة من الهيروين تساوى 100 مليون دولار لتختفى الشحنة من مركز الشرطة وبعد الاشتباه فى أنها عملية سرقة داخلية، أعطتهما الشئون الداخلية 5 أيام فقط لتتبع الشحنة ومعرفة مكانها قبل إغلاق قسم المخدرات بالمركز.
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