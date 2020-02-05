شكرا لقرائتكم خبر عن علي جمعة على CBC فى برنامج "أرض الأنبياء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد ما حققه ظهور الدكتور على جمعة من نجاح فى اللقاءات المتعددة فى برنامج "من مصر" على قناة CBC أعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية أنها تعاقدت مع الدكتور على جمعة لعمل برنامج جديد بعنوان "أرض الأنبياء" يعرض على قناة "سى بى سى" ويقدمه الإعلامى عمرو خليل.

يتناول البرنامج قصص الأنبياء وعلاقتهم بأرض مصر الطيبة والأماكن التى وطأت فيها أقدام الأنبياء فى محافظات مصر المختلفة كما يقدم حكايات ومواقف فى حياة الأنبياء والرسل والصدّيقين ملهمة للشباب وكذلك دروس ضرورية فى حياتنا اليومية.

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وأفاد المهندس حسام صالح المتحدث الرسمى باسم المتحدة للخدمات الإعلامية بأن أسلوب الدكتور على جمعة الشيق ومنهجه العلمى فى سرد الحقائق تشكل عوامل أساسية فى نجاح هذا البرنامج الذى تعتبره المجموعة عملاً مهمًا وتوثيقيًا سيظل فى مكتبات التليفزيون لعشرات الأعوام وعلم ينتفع به الناس جميعا.

وأضاف صالح أن رئيس مجلس إدارة المجموعة تامر مرسى وجه بتوفير كل الإمكانات لهذا العمل فى إطار سياسة تقديم محتوى هادف يفيد المشاهد ويساعد فى ترسيخ مبادئ الوسطية فى الدين القائمة على العلم.