شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شهر ويوم.. كليب Yummy يتخطى الـ153.5 مليون مشاهدة على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتبط اسم النجم العالمي جاستين بيبر بتحقيق النجاحات، سواء من خلال الأغنيات والكليبات التي يطلقها أو بحفلاتها الغنائية التي يتواجد بها حشود ضخمة من محبيه وعشاقه من مختلف الأعمار .



جاستين بيبر جاستين بيبر

استطاع النجم العالمي جاستين بيبر أن يحقق نجاحا كبيرا بكليبه الأخير Yummy الذي اطلقه بداية شهر يناير الماضي و هو من اخراج برديا زينالي ، حيث حصد كليب Yummy سلسلة طويلة من عبارات الإشادة و الثناء من قبل قطاع كبير من المعنيين بالموسيقي و الغناء ، حيث وصلت نسبه مشاهدة الكليب علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب " لكثر من 153.5 مليون مشاهدة ، و هي بالتأكيد نسبة مشاهدة كبيرة .

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يذكر أن النجم العالمى جاستين بيبر أثار ضجة كبيرة علي المواقع الفنية الشهيرة و الـ social media مؤخرا وذلك بعد أن أعلن مرضه، وهو الخبر الذى تداوله عدد كبير من المواقع الفنية العالمية، وقد أعلن موقع العمل الوثائقي الذي اطلقه النجم العالمي جاستين بيبر يعرض فيه تفاصيل أزمته الصحية، و الذي بدء بثه على موقع يوتيوب الاثنين 27 يناير الماضي ، و العمل يضم 10 حلقات ستحمل الكثير من المفاجآت لمحبي ومعجبي جاستين بيبر حول العالم .