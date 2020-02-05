صديقة سارة عبدالرحمن تقنعها بالتخلي عن ملابسها (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفنانة سارة عبدالرحمن، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها مع مجموعة ملابسها.

وكتبت سارة: "اللبس دة كله تخليت عنه، من حوالي 4 سنين عرفت عن ماري كوندو والطريقة اللي اخترعتها لتوضيب البيت، مبنية على التوضيب بترتيب الاقسام مش بالأوض يعني قسم اللبس، الكتب، الخ، وإن الحاجة الأساسية اللي تتعمل هي إن الواحد يجمع كل ما يملكه قدام عينيه، ومصير الحاجة دي يتحدد على أساس لو الحاجة دي بتجلبلك الفرحة أو لا".

وتابعت: "والصراحة التوضيبة دي فرقت معايا ساعتها جدا، فعملت كده تاني دلوقتي ودلوقتي حاسة إني أخف بكتير! شكرا يا ماري يا كوندو".

يُذكر أن سارة عبدالرحمن شاركت في مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة"، الذي عرض في رمضان 2019.