محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشرت الفنانة سارة عبدالرحمن، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها مع مجموعة ملابسها.
وكتبت سارة: "اللبس دة كله تخليت عنه، من حوالي 4 سنين عرفت عن ماري كوندو والطريقة اللي اخترعتها لتوضيب البيت، مبنية على التوضيب بترتيب الاقسام مش بالأوض يعني قسم اللبس، الكتب، الخ، وإن الحاجة الأساسية اللي تتعمل هي إن الواحد يجمع كل ما يملكه قدام عينيه، ومصير الحاجة دي يتحدد على أساس لو الحاجة دي بتجلبلك الفرحة أو لا".
وتابعت: "والصراحة التوضيبة دي فرقت معايا ساعتها جدا، فعملت كده تاني دلوقتي ودلوقتي حاسة إني أخف بكتير! شكرا يا ماري يا كوندو".
يُذكر أن سارة عبدالرحمن شاركت في مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة"، الذي عرض في رمضان 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر صديقة سارة عبدالرحمن تقنعها بالتخلي عن ملابسها (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.