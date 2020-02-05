هكذا احتفل محمد عادل إمام بـ 20 مليون جنيه لـ"لص بغداد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنان محمد عادل إمام، على الاحتفال بتحقيق فيلمه الجديد "لص بغداد" إيرادات وصلت إلى 20 مليون جنيه.

ونشر محمد إمام، صورا ارتدى فيها تيشيرات مكتوب عليها اسم الفيلم عبر حسابه على"تويتر"، وعلق: "الحمد لله 20 مليون في مصر، والأول في الوطن العربي، ولسه مكملين إن شاء الله، لص بغداد".

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"لص بغداد" ينتمي لنوعية أفلام الأكشن الكوميدية، ويدور حول مغامرة كوميدية تقع عندما يقوم أبطال الفيلم بالبحث عن كنز مفقود، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف تامر إبراهيم وإنتاج سينرجى فيلمز.

الفيلم بطولة محمد إمام، وأمينة خليل، وياسمين رئيس، ومحمد عبدالرحمن، وفتحي عبدالوهاب، ومن تأليف تامر إبراهيم.