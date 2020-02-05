في عيد ميلاده| أفلام جمعت أبهيشيك باتشان بوالده أميتاب باتشان.. فمن تفوق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

في 5 فبراير 1976، ولد أبهيشيك باتشان، نجل أيقونة بوليود، أميتاب باتشان، وواحد من المتمردين على عباءة آبائهم.

20 عاما مرت على ظهور أبهيشيك باتشان الأول في السينما الهندية بفيلم "Two & A Half Love Letters" وشاركته البطولة أيشواريا راي باتشان ، منذ 20 عاما، وحاول أبهيشيك باتشان الخروج من عباءة والده بأعمال مع كبار ممثلي هوليود، منهم شاه روك خان في أفلام "HAPPY NEW YAER " و"Kabhi Alvida Na Kehna"، ومع عامر خان في "DHOOM3" ومع هيرثيك روشان في "DHOOM 2".

وأنتج أبهيشيك باتشان بعض أعماله بنفسه كما في فيلم "Paa" في سنة 2009، وقدم أبهيشك باتشان أعمالا تنوعت بين الكوميديا كما في الفيلم الرائع "Dostana"، والدراما كما في فيلم "Kabhi Alvida Na Kehna"، والرومانسي كما في فيلم "Two & A Half Love Letters".

كما تعاون أبهيشيك باتشان مع والده في عدد من الأفلام، نرصدها لكم في التقرير التالي:

-Sarkar 2005

جمع الفيلم بين السياسة والجريمة من إخراج رام جوبال فارما، والبطولة كانت لوالده أميتاب باتشان، والفيلم نجح في البوكس أوفيس بدرجة كبيرة، ولاقى أداء أبهيشيك الثناء من النقاد، كما فاز عنه بجائزة أفضل ممثل مساعد في "فيلم فير".

ومن شدة نجاح الفيلم تم إنتاج جزء ثانٍ له في عام 2008، وجزء ثالث في عام 2017.

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إعلان الفيلم

- Kabhi Alvida Na Kehna 2006

اجتمع الثنائي في العالم التالي في رائعة المخرج الهندي الشهير كاران جوهر، ويعد الفيلم واحد من أيقونات السينما الهندية وأحد أهم أفلام أبهيشيك في مسيرته الفنية، فقد نجح أبهيشك في تقديم شخصية "ريشي"، وكسب تعاطف الجمهور وثناء النقاد، حيث كان يحب "ريشي" زوجته "مايا"، جسدتها راني موخرجي، و فاز أبهيشيك بجائزة أفضل ممثل مساعد في "فيلم فير".

Paa 2009

من شدة حماس أبهيشيك باتشان، لهذا الفيلم أنتجه بنفسه، وجسد فيه أميتاب طفل مصاب بمرض "الشيخوخة المبكرة"، تجاريا نجح الفيلم بشكل مذهل، كما حقق الفيلم الفلم نجاحا نقديا كبيرا، لكن أميتاب باتشان استطاع انتزاع كل التقدير والثناء له، عن دوره الرائع في هذا الفيلم.