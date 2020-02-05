نبيل الحلفاوي يعلق على مباريات الأهلي في بطولة إفريقيا والدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنان نبيل الحلفاوي، على التعليق على مبارايات الأهلي بدور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا والدوري.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على"تويتر"، قائلاً: "انسوا موضوع الثأر تماما.. أسوأ ما يمكن أن يدخل به فريق مباراة هو ربطها بمباريات سابقة.. كل مباراة لها ظروفها الخاصة مهما تكررت مرات فوزك سابقا على المنافس أو العكس".

وأضاف: "الأهلي أمام بيراميدز وصن داونز والزمالك.. مطلوب كامل التركيز في المباراة ونسيان كل السوابق سلبية كانت أو إيجابية".

يذكر أن قرعة دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا، أوقعت الأهلي في مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي، فيلتقي الأهلي في مباراة الذهاب أحد أيام 28 أو 29 فبراير، بينما يلتقي معه في مباراة العودة أحد أيام 5 أو 6 مارس المقبل.