فيديو| بسمة ترد على وجود مشاهد جريئة لها مع إياد نصار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قالت الفنانة بسمة إنها تجسد شخصية رانيا في فيلم "رأس السنة"، موضحة أنها سيدة من الطبقة الاجتماعية العليا، ويحوم حولها كلام كثير، و"عايزة في الأساس إن الناس تتكلم عنها أو معاها من خلال وقائع وليس كلام".

وعن المشاهد الجريئة بالفيلم، فأضافت بسمة ببرنامج"إم بي سي تريندينج": "فينها المشاهد دي، ومن تحدث عن وجود مشاهد جريئة بيني وبين إياد نصار، ماشفش الفيلم".

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واحتفل صناع وأبطال فيلم"رأس السنة"، أمس الثلاثاء، بالعرض الخاص داخل سينما الزمالك، وهو بطولة: إياد نصار، بسمة، إنجي المقدم، شيرين رضا، أحمد مالك، علي قاسم، وهدى المفتي، بجانب عدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد حفظي، وإخراج محمد صقر، وبدأ عرضه اليوم بدور العرض المصرية.

الفيلم تدور أحداثه في يوم واحد، في إطار من التشويق، ويظهر العمل شكل التغيرات التي طرأت على الطبقة المتوسطة خلال الاحتفال بليلة رأس السنة.