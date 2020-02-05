"وصفوه بديك البرابر واحتفال بسيط لوفاة شقيقه".. هكذا احتفل الفيشاوي بأعياد ميلاده الثلاثة الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تحل، اليوم، ذكرى ميلاد الفنان الكبير فاروق الفيشاوي الـ68، إذ إنه من مواليد 5 فبراير 1952، في محافظة المنوفية، اسمه الكامل محمد فاروق فهيم الفيشاوي.

وحصل الفيشاوي على ليسانس الآداب من جامعة عين شمس، ثم انضم للوسط الفني، ولمع في مسلسل (أبنائى الأعزاء شكرا) مع الفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي، ثم عرف أدوار البطولة بعد دوره فى فيلم (المشبوه).

ويعتبر الفيشاوي من أغزر النجوم عملا في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين، وقام بعمل أدوار كثيرة متباينة، إذ جسد دور الملك والشحات واللص والضابط وأدوار عديدة مهمة.

وكان الفيشاوي يحرص على الاحتفال بعيد ميلاده كل عام، ونرصد لكم في هذا التقرير كيف احتفل الفيشاوي بأعياد ميلاده الثلاثة السابقة.

"2019" - 67 عاما

احتفل الفنان الراحل فاروق الفيشاوي بعيد ميلاده الـ67 والأخير، مع عدد من نجوم الفن، وكان بعد شهور من إعلانه إصابته بالسرطان.

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وشاركته الاحتفال الإعلامية بوسى شلبى، والفنانة لبلبة، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة رانيا فريد شوقى، والفنانة نرمين الفقى، والفنانة وفاء عامر، التى حرصت على الغناء، وقدمت أغنية "بتنادينى تانى ليه"، وكتبوا على تورتة عيد الميلاد "ديك برابر السينما المصرية".

"2018" - 66 عاما

وفي 2018 واحتفل الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، بعيد ميلاده الـ66، مع عدد من أصدقائه الفنانين.

وكان من بين الحضور الفنانة لبلبة، والفنانة دنيا عبدالعزيز، وبوسي شلبي، وأهدت بوسي ولبلبة، فاروق الفيشاوي قالب تورتة عليه عدد من صور أعماله الفنية.

ووجهت دنيا عبدالعزيز، رسالة لفاروق الفيشاوي، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ووصفته بأنه أجدع صديق في العالم، وتمنت له مزيدا من النجاح والصحة والسعادة.

"2017" - 65 عاما

وفي 2017، احتفل الفنان فاروق الفيشاوي بعيد ميلاده الـ65 وسط مجموعة من أصدقائه المقربين داخل منزله، بعد وفاة شقيقه الأكبر، الذي رحل قبل أيام قليلة من عيد ميلاده، وشيع الفيشاوي جثمانه إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه.

ونشر الإعلامي محمود الورواري وقتها صورة تجمعه بالفيشاوي والفنان كمال أبو رية ووجه له التهنئة، قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا فاروق.. فرحتنا بعيد ميلادك".