فيديو| "بالحصان والسيف وتقدم استعراضات".. سمية الخشاب تطرح كليب "عربية أنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: طرحت الفنانة سمية الخشاب، منذ قليل، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "عربية أنا"، عبر قناتها على "يوتيوب". وظهرت سمية، في الكليب وهى ممسكة بالسيف، وفوق الحصان، وقدمت بعض الاستعراضات. أغنية "عربية أنا" كلمات هشام صادق وحسن محمد، ومن ألحان سمية الخشاب، ومن توزيع محمود الشاعري، وميكس وماستر كريم عبدالوهاب، ومن إخراج رندلي قديح.

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