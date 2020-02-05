محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشرت الفنانة أمينة، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لوالدها الراحل، لإحياء الذكرى الـ17 لرحيله.
وكتبت أمينة: "النهارده.. الذكرى الثانوية الـ17 لوفاة أبويا حبيبي، الراجل اللي اتعلمت منه كل حاجة حلوة، علمني الحب والوفاء والرضا، الله يرحمك يا أحن أب في الدنيا".
وأضافت أمينة: "أنت اللي علمتني كيفية التعامل مع الآخرين؟ علمتني إن الواحد مننا عمره ما كان بالشكل ولا اللون ولا الفلوس، علمتني إن قيمة البنى آدم فى تصرفاته ولسانه والتقوى إنه يتقى الله في اللي حواليه، كنت بروحلك أوديلك العمود بتاع الأكل لما تكون نبطشية فى الشغل".
وتابعت أمينة: "بالمناسبة أبويا ضابط متطوع في القوات المسلحة البحرية مدمرات، وشارك في حرب أكتوبر، وكان بيعامل العساكر بطريقة جميلة ولطيفة، لدرجة إنهم كانوا مصاحبينه، وييجوا البيت يسألوا عليه حتى بعد ما يخلصوا خدمة، سبحان الله، أبويا ده لو قعدت أحكيلكم عليه مش هنخلص، الله يرحمك يا أغلى حاجة يا أحن قلب يا أول راجل فى حياتى، 5-2-2003، يوم وفاة أحن أب فى الدنيا، أمانة الدعاء له ولأمى ولأختي، وكل أمواتنا أمانة".
وأحيت المطربة أمينة، حفل "مصرنا" الذي نظمته القبائل العربية، باستاد القاهرة، يوم الجمعة الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر شارك بحرب أكتوبر.. أمينة تحتفل تحيي ذكرى رحيل والدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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